Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московское «Динамо» и роль в нём форварда Константина Тюкавина.

- Я бы не сказал, что у «Динамо» есть игра чемпионская или большие звёзды. Тюкавин не тот человек, который сам решает исход матчей, а тем более чемпионата. Он зависимый игрок. Мне нравится тренер «Динамо» Личка, мы давно об этом говорили, но у них тоже очень много проблем. В центре защиты, во вратарской линии, – заметил Чугунов.

За 28 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России Константин Тюкавин забил 15 голов.