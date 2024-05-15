Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черышев может возглавить клуб РПЛ эксклюзив

15 Мая 2024 • 11:46 Комментировать

Многие команды Российской премьер-лиги, идущие в зоне вылета, рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Шинника» Дмитрия Черышева. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Черышев занял пост главного тренера «Шинника» в декабре прошлого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца июня.

После 31 тура Мелбет-Первой лиги ярославский коллектив набрал 44 балла и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Следующий поединок «Шинник» проведет на домашнем стадионе с «Акроном». Встреча состоится в четверг, 16 мая.

Дмитрий Черышев негативно отреагировал на преемника Юрана в «Пари НН»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти Титов обратился к Галицкому после поражения от «Спартака» «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
12:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Я бы отменил стыковые матчи в РПЛ»
12:10 · Кубок России
Хлусевич: «Плохая реализация – главная причина неудачи»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Если «Балтика» сохранит прописку в РПЛ, буду радоваться и прыгать на диване»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ахмата» Конате интересен двум клубам РПЛ эксклюзив
12:04 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выкупил Карапузова у «Динамо» официально
11:56 · Россия. Премьер-лига
Кравцов — о будущем в «Сочи»: «Закончится сезон и будем решать»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Тюкавин не тот, кто решает исход матчей» эксклюзив
11:46 · Россия. Премьер-лига
Черышев может возглавить клуб РПЛ эксклюзив
11:41 · Россия. Премьер-лига
Измайлов: «Балтика» останется в РПЛ»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Считаю, что Тюкавину подходит испанский чемпионат»
11:30 · Кубок России
Ташуев — о матче между «Зенитом» и ЦСКА: «Болельщиков ждут футбольные шахматы»
11:21 · Кубок России
Даниил Денисов высказался после вылета «Спартака» из Кубка России
11:18 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» заступились за Безрукова после шутки о «Краснодаре»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку на матче с «Крыльями Советов»
11:13 · Кубок России
Козлов заявил, что не было установки забить быстрый гол «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем