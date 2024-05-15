Многие команды Российской премьер-лиги, идущие в зоне вылета, рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Шинника» Дмитрия Черышева. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Черышев занял пост главного тренера «Шинника» в декабре прошлого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца июня.

После 31 тура Мелбет-Первой лиги ярославский коллектив набрал 44 балла и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Следующий поединок «Шинник» проведет на домашнем стадионе с «Акроном». Встреча состоится в четверг, 16 мая.

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