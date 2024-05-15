Измайлов: «Балтика» останется в РПЛ»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов оценил шансы калининградской команды сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Балтика» останется в РПЛ. Всё в наших руках. Впереди две решающие игры, которые подведут итог сезона для команды», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

Напомним, после 28 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на три очка. До конца текущего розыгрыша чемпионата России команде Сергея Игнашевича предстоит сыграть с «Ростовом» и «Локомотивом».