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Измайлов: «Балтика» останется в РПЛ»

15 Мая 2024 • 11:41 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов оценил шансы калининградской команды сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Балтика» останется в РПЛ. Всё в наших руках. Впереди две решающие игры, которые подведут итог сезона для команды», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

Напомним, после 28 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на три очка. До конца текущего розыгрыша чемпионата России команде Сергея Игнашевича предстоит сыграть с «Ростовом» и «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Равиль Измайлов

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