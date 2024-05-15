Гранат: «Считаю, что Тюкавину подходит испанский чемпионат»

Владимир Гранат, в прошлом игрок столичного «Динамо», высказался об интересе к форварду «бело-голубых» Константину Тюкавину со стороны «Атлетико».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб следит за 21-летним футболистом «Динамо». Отмечалось, что трансфер может состояться в ближайшее межсезонье.

- Я считаю, что Косте Тюкавину подходит испанский чемпионат, потому что он забивной футболист и делает большой объем работы, - цитирует бывшего игрока «Динамо» «Чемпионат».

Трудовой договор Тюкавина с московским клубом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.