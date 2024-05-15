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В «Динамо» заступились за Безрукова после шутки о «Краснодаре»

15 Мая 2024 • 11:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

РФС и РПЛ противоречат сами себе, пытаясь наказать полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за его флэш-интервью после матча с «Зенитом», заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Футболист позволил себе пошутить о том, что «Краснодар» теперь должен перевести казанцам деньги за викторию над питерским клубом, что стало предметом для разбирательства в надзорных органах РФС.

«Он был приглашён на интервью, ему были заданы вопросы - и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить, допустим, с шуткой об убийстве? Сейчас мы стараемся, наоборот, развивать РПЛ медийно. Получается, чтобы потом за это же быть наказанными?», - сказал Пивоваров в интервью «РБ Спорт».

Добавим, что на тот момент поражение «Зенита» позволило «Краснодару» до минимума сократить отставание от питерцев в турнирной таблице.

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