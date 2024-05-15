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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку на матче с «Крыльями Советов»

15 Мая 2024 • 11:18 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Пивоваров выразил надежду на то, что предстоящую игру, которая пройдёт на «ВТБ Арене», посетит большое количество зрителей.

«Мы были расстроены посещаемостью на игре с «Сочи» и сейчас очень надеемся на высокую явку, турнирная ситуация к этому располагает», — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 18 мая в Москве. Начало — в 14:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая за два тура до конца сезона своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

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