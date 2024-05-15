Вендел: «Иногда я оступаюсь, но впредь такого не будет»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал мнение о том, что он недостаточно хорошо сосредоточен на футболе.

«Моя цель – играть в футбол. Всё, что у меня на уме, – быть профессиональным футболистом и помогать «Зениту» достигать его лучшего уровня. Да, иногда я оступаюсь, допускаю промахи, но впредь такого не будет», — цитирует Вендела «Чемпионат».

В текущем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 31 матч, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 22 миллиона евро.

После 28 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по две игры.