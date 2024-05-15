В «Динамо» рассказали о выручке клуба - это больше миллиарда рублей

«Выручка растёт по сравнению с прошлым сезоном. С учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше [миллиарда рублей]. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ», - передает слова Пивоварова «РБ Спорт».