В «Динамо» рассказали о выручке клуба - это больше миллиарда рублей

Павел Пивоваров, генеральный директор московского «Динамо», рассказал о выручке клуба.
«Выручка растёт по сравнению с прошлым сезоном. С учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше [миллиарда рублей]. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ», - передает слова Пивоварова «РБ Спорт».
После 28 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 53 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. В ближайшем матче «бело-голубые» у себя дома примут самарские «Крылья Советов».
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