Мор: «Заболотный приносит много пользы команде»

Эдуард Мор, в прошлом выступавший за «Спартак», высказался о форварде ЦСКА Антоне Заболотном.

- Заболотный приносит много пользы команде. Даже если он не забивает, он много борется, прессингует. Он всегда мотивирован и заряжен, - передаёт слова бывшего игрока «красно-белых» «Матч ТВ».

32-летний Заболотный принадлежит «армейской» команде с 2021 года. В текущем сезоне нападающий ЦСКА провёл 39 матчей во всех соревнованиях, оформил 11 голов и три раза ассистировал партнёрам. Контракт игрока со столичным клубом истекает в июне этого года, трансферная стоимость форварда составляет 1 млн евро.