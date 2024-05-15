Кульчий рассказал о хитрости «Рубина» эпохи Бердыева

«Рубин» времён Курбана Бердыева использовал различные кулуарные хитрости для достижения побед на футбольном поле. Об этом рассказал экс-защитник московского «Динамо» Александр Кульчий.

«Через определенных людей они вкидывали информацию, что подкупили игроков соперника. Естественно, никто никого не подкупал. Это делалось для того, чтобы внести смуту», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Он отметил, что после появления таких слухов руководство соперников инициировало проверки среди игроков, что в итоге сказывалось на их морально-психологическом состоянии перед матчем с казанцами.

Добавим, что «Рубин» под руководством Бердыева выиграл два чемпионских титула в РПЛ, а также обыгрывал «Барселону» в Лиге чемпионов.