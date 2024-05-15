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Сааведра: «Я счастлив в «Сочи»

15 Мая 2024 • 10:37 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра высказался о своём будущем в российском клубе.

Контракт 25-летнего чилийца с южанами рассчитан до середины 2027 года. Цвета «Сочи» Сааведра защищает с января этого года.

«Сейчас я полностью сосредоточен на «Сочи» и той задачи, которая перед нами стоит. Я счастлив тут, и хочу остаться в РПЛ вместе с «Сочи». Думаю, летом обсудим с клубом моё будущее», — цитирует Сааведру «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сааведра провёл за «Сочи» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,2 миллиона евро.

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Сочи Игнасио Сааведра

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