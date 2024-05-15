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Генич - о суперфинале Кубка России: «Кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ - будет тоска»

15 Мая 2024 • 10:36 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о результате кубкового поединка между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

«Балтика» в финале! Но кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ - будет тоска. По антуражу и вниманию. При всем уважении. Извините, но жаль», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

Напомним, что «Балтика» на домашнем поле принимала «Спартак» и одержала минимальную победу со счетом 1:0. Подопечные Сергея Игнашевича пробились в суперфинал Кубка России, где встретятся с победителем пары «Зенит» - ЦСКА.

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