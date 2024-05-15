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Тукманов: «Зенит» поступает правильно, подписывая новый контракт с Семаком»

15 Мая 2024 • 10:33 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Александр Тукманов, футбольный функционер, прокомментировал решение петербургского клуба продолжить совместную работу с Сергеем Семаком.

- Думаю, что «Зенит» поступает правильно, подписывая новое соглашение с Семаком. Он доказал свою профпригодность, - передаёт слова экс вице-президента РФС «Матч ТВ».

Ранее в «Зените» сообщили, что планируют в конце месяца подписать со специалистом новый контракт на более лучших условиях.

Под руководством Семака, который в клубе с 2018 года, «Зенит» пять раз выигрывал золотые медали РПЛ. В текущем сезоне питерский коллектив идёт на второй строчке в таблице за два тура до финиша. 19 мая команда Семака отправится в Грозный, где проведёт матч против «Ахмата», начало встречи запланировано на 19:00 по столичному времени.

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