Футболист «Сочи» назвал Морено лучшим тренером в своей карьере

Игнасио Сааведра, игрок сочинской команды, назвал Роберта Морено лучшим тренером в своей карьере.

Напомним, испанский специалист был назначен на пост рулевого «Сочи» в декабре прошлого года.

- Морено – лучший тренер в моей карьере. У меня были очень хорошие тренеры в Чили, однако Морено обладает такими тренерскими способностями, которые я не видел никогда прежде, - цитирует полузащитника «Сочи» «Матч ТВ».

Сочинский коллектив борется за выживание в РПЛ, в активе команды 23 балла, клуб занимает последнюю строчку в таблице за два тура до конца чемпионата. 18 мая в рамках 29-го тура «Сочи» дома примет «Краснодар».

На счету Саведры 10 матчей в РПЛ, в которых он один раз поразил ворота соперника.