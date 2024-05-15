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Пивоваров — о будущем Лички: «Давайте тему контрактов обсудим по окончании сезона»

15 Мая 2024 • 10:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с контрактом главного тренера команды Марцела Лички.

Ранее сообщалось, что соглашение чешского специалиста с московским клубом был продлён автоматически.

«Давайте тему контрактов обсудим по окончании сезона. Ситуация в РПЛ для нас исключительная, сосредоточимся на спорте», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавляет «Динамо» с лета прошлого года. После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые», набравшие 53 очка, возглавляют турнирную таблицу. До конца сезона командам осталось провести по две игры.

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