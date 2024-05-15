Гендиректор «Динамо» высказался об идее плей-офф в РПЛ

Идея введения плей-офф в РПЛ не нашла поддержки ни у РФС, ни у других клубов РПЛ, сообщил генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров.

«Она родилась из идеи коммерциализации матчей, которые команды проводят в межсезонье. Но тема не нашла поддержки ни у клубов, ни у РФС. В такой ситуации нам остается продолжать монетизировать этот ресурс самим, со своими единомышленниками и партнерами», - приводит его слова «РБ Спорт».

Добавим, что накануне текущего сезона многие эксперты, а также ряд клубов РПЛ высказывались за расширение лиги до 18 команд, мотивируя такое решение отстранением российских команд от участия в еврокубках и увеличением количества матчей внутри первенства, однако на данный момент первенство проводится по старой схеме, с 16 участниками.