Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Латышонок рассказал, за счёт чего «Балтика» прибавила после зимней паузы

15 Мая 2024 • 10:16 Комментировать

Евгений Латышонок, вратарь калининградской команды, дал свой комментарий о результатах клуба в весеннем отрезке сезона.

- Прибавить после зимней паузы удалось за счёт группы игроков, которая пришла в команду. Качественно усилились. На сборах сыгрались, - цитирует голкипера «Балтики» «Чемпионат».

Напомним, вчера коллектив Сергея Игнашевича при своих болельщиках одолел «Спартак», встреча завершилась со счётом 1:0. Калининградская команда сыграет в Суперфинале Кубка России, их соперником станет либо «Зенит», либо ЦСКА.

«Балтика» продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ, команда набрала в 28 турах 26 очков и занимает 15 место в таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Евгений Латышонок
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти «Реал» сделал предложение Кроосу Титов обратился к Галицкому после поражения от «Спартака»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
10:37 · Россия. Премьер-лига
Сааведра: «Я счастлив в «Сочи»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Генич - о суперфинале Кубка России: «Кто бы ни вышел в финал из Пути РПЛ - будет тоска»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Зенит» поступает правильно, подписывая новый контракт с Семаком»
10:25 · Кубок России
Вендел принял решение о своём будущем в «Зените»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Сочи» назвал Морено лучшим тренером в своей карьере
10:23 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров — о будущем Лички: «Давайте тему контрактов обсудим по окончании сезона»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» высказался об идее плей-офф в РПЛ
10:16 · Россия. Премьер-лига
Латышонок рассказал, за счёт чего «Балтика» прибавила после зимней паузы
10:10 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Шалимов - о полузащитнике «Спартака»: «Неужели прям сдулся»
09:57 · Кубок России
Радимов: «Я не уверен, что в ответной кубковой игре с ЦСКА «Зенит» выиграет» 1
09:47 · Россия. Премьер-лига
Шалимов назвал минимальную стоимость нападающего «Динамо» Тюкавина
09:40 · Россия. Премьер-лига
Шикунов высказался о будущем Слишковича в «Спартаке»
09:40 · Кубок России
Николаев: «Для ЦСКА Кубок — первостепенная задача»
09:20 · Кубок России
Веденеев: «Зенит» должен крупно обыграть ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем