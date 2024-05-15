Латышонок рассказал, за счёт чего «Балтика» прибавила после зимней паузы

Евгений Латышонок, вратарь калининградской команды, дал свой комментарий о результатах клуба в весеннем отрезке сезона.

- Прибавить после зимней паузы удалось за счёт группы игроков, которая пришла в команду. Качественно усилились. На сборах сыгрались, - цитирует голкипера «Балтики» «Чемпионат».

Напомним, вчера коллектив Сергея Игнашевича при своих болельщиках одолел «Спартак», встреча завершилась со счётом 1:0. Калининградская команда сыграет в Суперфинале Кубка России, их соперником станет либо «Зенит», либо ЦСКА.

«Балтика» продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ, команда набрала в 28 турах 26 очков и занимает 15 место в таблице.