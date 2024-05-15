Латышонок: «Всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок выразил надежду на то, что калининградской команде удастся сохранить прописку в РПЛ.

«Я всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ. Готовимся. Сейчас выезд в Ростов. Мы бросим все силы, как и всегда отдаем их в каждой игре», – цитирует Латышонка «Чемпионат».

За два тура до финиша текущего розыгрыша чемпионата России «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на три очка. При этом калининградской команде удалось выйти в Суперфинал Кубка России, где она встретится с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.