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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Латышонок: «Всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ»

15 Мая 2024 • 10:10 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок выразил надежду на то, что калининградской команде удастся сохранить прописку в РПЛ.

«Я всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ. Готовимся. Сейчас выезд в Ростов. Мы бросим все силы, как и всегда отдаем их в каждой игре», – цитирует Латышонка «Чемпионат».

За два тура до финиша текущего розыгрыша чемпионата России «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на три очка. При этом калининградской команде удалось выйти в Суперфинал Кубка России, где она встретится с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Евгений Латышонок

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