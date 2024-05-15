Шалимов - о полузащитнике «Спартака»: «Неужели прям сдулся»

Российский тренер Игорь Шалимов подлился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Антоне Зиньковском, который в последнее время получает мало игровой практики.

«Может конфликт какой‑то. Зиньковский раньше показывал отличную игру. Промеса даже передвинули на другую позицию. Неужели Зиньковский прям сдулся», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча. После 28 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 46 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.