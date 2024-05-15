Шалимов назвал минимальную стоимость нападающего «Динамо» Тюкавина

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о возможном трансфере нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.
«Думаю, это испанские, французские или итальянские клубы. Переговоры должны начинаться от 20 миллионов евро. Если придут клубы, будут предложения, тогда посмотрим», - высказался тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего россиянина в 12 миллионов евро. Его контракт с «бело-голубыми» истекает летом 2028 года. В текущем сезоне Тюкавин провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал десять ассистов.
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