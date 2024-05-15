Шикунов высказался о будущем Слишковича в «Спартаке»

«Мы не знаем ресурса Слишковича. На что он способен? Подхватить и месяц продержаться - это одно. А взять с нуля «Спартак» и бороться за первое место - совсем другое дело. Очень сложный вопрос», - передает слова Шикунова «Спорт-Экспресс».