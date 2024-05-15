Шикунов высказался о будущем Слишковича в «Спартаке»

Бывший сотрудник московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о дальнейших перспективах и.о. главного тренера «народной команды» Владимира Слишковича после вылета из Кубка России.
«Мы не знаем ресурса Слишковича. На что он способен? Подхватить и месяц продержаться - это одно. А взять с нуля «Спартак» и бороться за первое место - совсем другое дело. Очень сложный вопрос», - передает слова Шикунова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Спартак» потерпел гостевое поражение от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1. В Премьер-лиге «красно-белые» с 46 баллами занимают пятое место в турнирной таблице.
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