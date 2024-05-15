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Маслов: «Игроки «Спартака» готовы просить руководство оставить Слишковича»

15 Мая 2024 • 08:41 Комментировать

Игрок московского «Спартака» Павел Маслов высказался о дальнейших перспективах в команде исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финальном матче Пути регионов Кубка России «Спартак» на выезде проиграл калининградской «Балтике» со счетом 0:1. Это первое поражение «народной команды» под руководством Слишковича.

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