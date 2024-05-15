Игрок «Спартака» назвал самый обидный матч в сезоне

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов высказался о поражении от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России. «Красно-белые» уступили на выезде с минимальным счетом 0:1.

«Это самый обидный матч в сезоне - 100%. Тут и важность игры, и то, как она складывалась. Не знаю, почему не реализовали моменты. Но факт есть факт - вратарь провёл «матч жизни», - передает слова футболиста Sport24.

В следующем матче «Спартак» на своем поле встретится с казанским «Рубином». Поединок 29-го тура чемпионата России состоится 19 мая и начнется в 14:15 по московскому времени.