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«Краснодар» нашёл нового нападающего и предложил 10 миллионов евро

15 Мая 2024 • 07:41 Комментировать

«Краснодар» нацелился на нападающего, выступающего в бразильском чемпионате. Как информирует Radio Baixada Santista, в сфере интересов «быков» находится форвард «Флуминенсе» Джон Кеннеди.

Краснодарский клуб предложил за легионера десять миллионов евро, однако получил отказ. Бразильская сторона хочет получить за своего футболиста порядка 20 миллионов. «Флуминенсе» не собирается идти на уступки в этом вопросе и ждет более выгодных предложений из Европы.

Кеннеди выступает за первую команду «Флуминенсе» с 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 поединках, в которых отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Флуминенсе трансферы футбола - лето 2024 Джон Кеннеди ещё теги
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