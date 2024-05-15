Вендел объяснил провальные результаты «Зенита»

«Порой не хватает концентрации, иногда вратари соперников ловят кураж, периодически не везет. Но мы стараемся, работаем на полную, чтобы исправить это, создаем моменты. Будем продолжать создавать», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».