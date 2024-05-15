Вендел объяснил провальные результаты «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел высказался неудачной серии команды в концовке нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Порой не хватает концентрации, иногда вратари соперников ловят кураж, периодически не везет. Но мы стараемся, работаем на полную, чтобы исправить это, создаем моменты. Будем продолжать создавать», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».
После 28 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Динамо» на два балла.
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