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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слишкович прокомментировал первое поражение в «Спартаке»

15 Мая 2024 • 07:14 Комментировать

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» на выезде встречался с калининградской «Балтикой» и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Об этом поединке высказался и.о. главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович.

«Одна команда создает моменты, но не забивает, а другая выждала ошибку, когда мы потеряли концентрацию. У нас были моменты, но реализация была не на том уровне. «Балтика» заслужила победу», - рассказал специалист во время послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч спартаковцы проведут против казанского «Рубина» в рамках 29-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 19 мая.

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