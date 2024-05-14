Деменко: «У «Зенита» есть шанс переломить чемпионскую гонку»

Максим Деменко, бывший российский футболист и эксперт полагает, что питерский «Зенит» в силах переломить чемпионскую гонку РПЛ в оставшихся двух турах первенства.

«Лидерства «Динамо» не ожидал никто, даже Марцел Личка. Но впереди ещё два тура, у «Зенита» есть шанс все переломить. Более того, в последней игре встречаются «Динамо» и «Краснодар». Чемпионат получился очень интересным и непредсказуемым», - говорит Деменко Betonmobile.

Перед 29 туром зенитовцы идут на втором месте таблицы с 51 баллом. Впереди на два очка идёт «Динамо» с 53 баллами. На третьем месте разместился «Краснодар», 50 очков.