«Спартак» потерпел первое поражение при Слишковиче

Практически ровно месяц московский «Спартак» не проигрывал в официальных матчах, но всему приходит конец. 14 мая «красно-белые» впервые проиграли при Владимире Слишковиче – этот боснийский специалист исполняет обязанности главного тренера «Спартака».

После увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля после поражения от «Сочи» «Спартак» при Слишковиче сыграл в семи матчах, в которых четыре раза удостаивался победы и три раза играл вничью. Что самое примечательное, в серии из этих семи матчей пять для «Спартака» выдались без пропущенных голов, а суммарно при Слишковиче, учитывая матч с «Балтикой», «Спартак» пропустил всего лишь четыре гола.

Больше информации про сенсационный выход «Балтики» в Кубок России – в нашем отчёте.