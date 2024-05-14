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Булыкин: «Конечно, у «Динамо» сейчас не чемпионский стиль, но он всем нравится» эксклюзив

14 Мая 2024 • 22:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как будет отмечать победу «бело-голубых», если они станут чемпионами России. 

- Кого вы поддерживаете в этой чемпионской борьбе?

- Конечно, я за «Динамо» в этой гонке. Если «бело-голубые» станут чемпионами, все всё равно удивятся. Чем дольше длится трофейная засуха, тем слаще потом победа. Был на играх «Динамо», очень порадовался атмосфере на стадионе. Команда выигрывает за счёт зрелищности, это привлекает зрителей. Конечно, у «Динамо» сейчас не чемпионский стиль, но он всем нравится, так что удача пока на стороне «Динамо». Я точно буду болеть за «Динамо».

- Уже думали, как будете праздновать?

- У меня уже не будет таких бешеных эмоций, как у бывшего футболиста. Когда ты действующий игрок, то воспринимаешь всё гораздо эмоциональнее. Как отпраздную? Пока об этом не думал. Не люблю делить шкуру ещё не убитого медведя.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин

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