Галактионов отреагировал на новость о своём новом контракте с «Локомотивом»

Михаил Галактионов, главный тренер московского «Локомотива» отреагировал на неофициальную информацию о том, что он продлил контракт с московским клубом на два года.

«Нам сейчас не до разговоров, вся информация неактуальна. ⁠На сегодня тренерский штаб и все игроки сосредоточены только на одном — успешном завершении текущего сезона», - говорит Галактионов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Галактионов пришёл в «Локо» в ноябре 2022 года. Тогда клуб боролся за выживание в РПЛ. Весной 2023 года «Локомотиву» удалось вырваться в первую половину турнирной таблицы.

Известен срок будущего контракта Галактионова с «Локомотивом»