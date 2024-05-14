Александр Филимонов, бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России стал главным тренером медийного футбольного клуба «Народная команда», который принимает участие в пятом, юбилейном розыгрыше МФЛ этой весной. Помогать ему будут также бывшие в прошлом звёзды «Спартака» - Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

«Народная команда» печально проводит текущий розыгрыш Медиалиги. У клуба три поражения и последнее место в группе С, а также абсолютный ноль очков. Отставание от четвёртого места составляет четыре очка. В активе медиаклуба всего лишь один забитый гол и четыре пропущенных.