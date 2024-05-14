Формат стыковых матчей за место в РПЛ может измениться

После завершения сезона 2023/2024 клубы Российской премьер-лиги обсудят возможное изменение формата стыковых матчей. Так, зона стыковых игр может сократиться с двух позиций на одну. Если изменение вступит в силу, то в «стыках» будет играть только 14-я команда РПЛ.

Сейчас, как известно, в стыковых матчах играют команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ. Их соперниками становятся четвёртая и третья команды Мелбет-Первой лиги соответственно.

Источники «РБ Спорт» высоко оценивают вероятность того, что клубы Премьер-лиги поддержат реформу по стыковым играм.