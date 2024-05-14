Агент Мирзова высказался о будущем игрока в «Нефтчи»

Российский полузащитник Резиуан Мирзов проводит текущий сезон в бакинском «Нефтчи», одном из клубов верхней части турнирной таблицы чемпионата Азербайджана. Агент Мирзова Александр Клюев высказался о будущем игрока.

«Контракт Мирзова с «Нефтчи» действительно истекает. Сейчас будут последние матчи чемпионата Азербайджана, а уже после этого будем смотреть по ситуации. Больше пока добавить нечего», - говорит Клюев для телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне бывшему игроку московского «Спартака» и «Химок» удалось сыграть в 24 матчах за «Нефтчи», в них он отметился всего лишь одним голом и одной голевой передачей. Футболисту в июне исполнится 31 год.