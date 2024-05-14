Аршавин: «Спартаку» важнее трофей, чем третье место в РПЛ»

Андрей Аршавин, бывший российский футболист порассуждал о концовке сезона в исполнении московского «Спартака». В эти минуты «красно-белые» начали выездную игру против «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.

«Мне кажется, что «Спартаку» важнее трофей, чем третье место в РПЛ. Уверен, что они нацелены на Кубок России, но если смотреть на состав, то сомневаюсь, что на поле вышли лучшие игроки «красно‑белых», - говорит Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Балтика» - «Спартак» проводит наш портал. Недавно стартовал первый тайм встречи. Калининградская команда забила быстрый гол.