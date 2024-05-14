Колыванов: «Спрос на Тюкавина точно есть, в Европе за ним наблюдают»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Как только Костя переподписал контракт, он успокоился и стал показывать класс. Понятно, что его хотели видеть в своих рядах многие российские и европейские клубы, но пока он выбрал остаться в Москве. В этом сезоне у него уже 15 голов. Рад за него, персонально поддерживаю. Спрос на него точно есть, в Европе за ним наблюдают. Сейчас ему важно принять нужное решение. Он однозначно умеет забивать. Костя – форвард с большой буквы. И он доказывает это в последних матчах», – сказал Колыванов.

Ранее появлялась информация о том, что Тюкавин интересен «Атлетико» и «Бенфике».