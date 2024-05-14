Булыкин надеется, что «Динамо» накажет «Зенит» и «Краснодар»

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я надеюсь, что «Динамо» удастся наказать «Зенит» и «Краснодар» за то, что они не хотят напрягаться и становиться чемпионами. «Динамо» обойдет их и станет чемпионом!» — заявил Булыкин «Спорт-Экспрессу».

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, сумев заработать 53 очка в 28 турах. На второй позиции с 51 очком идет «Зенит», а «Краснодар» замыкает тройку — в копилке «быков» 50 баллов.

До конца сезона «Динамо» осталось провести всего два матча — дома против «Крыльев Советов» и на выезде с «Краснодаром».