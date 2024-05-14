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Аршавин: «Не факт, что главным тренером Слишкович будет также удачлив»

14 Мая 2024 • 20:44 Комментировать

Андрей Аршавин, бывший форвард сборной России и питерского «Зенита» высказался о Владимире Слишковиче. На данный момент босниец исполняет обязанности главного тренера «красно-белых», притом довольно удачно. У команды с середины апреля, уже почти месяц нет поражений.

«Нужно ли оставлять Владимира Слишковича? Ответа на этот вопрос у меня нет. Он здорово работает, но это не значит, что в роли главного тренера он будет настолько удачлив», - говорит Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Вечером вторника «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России сыграет в гостях с «Балтикой». Наш портал проведёт текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
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