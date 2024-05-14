Гранат: «Динамо» показывает отличную игру под руководством Лички

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на информацию о продлении трудового соглашения «бело-голубых» с наставником команды Марцелом Личкой.

«Ему нравится в России, и его команда показывает отличные игру и результаты, и поэтому понятно, почему контракт был продлен», — приводит слова Граната «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что не только он, но и все болельщики довольны работой Лички.

По итогам 28 сыгранных туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В копилке команды 53 набранных очка. У ближайшего преследователя, которым является «Зенита», в активе 51 балл.