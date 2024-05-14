Вендел – о Питере: «Чувствую себя здесь как дома»

Маркус Вендел, один из основных полузащитников питерского «Зенита» высказался о Санкт-Петербурге. Этот город уже несколько лет кряду является вторым домом для бразильца.

«Здесь очень спокойно и хорошо. В этом городе я уже давно как дома, рассчитываю провести здесь еще много лет», - говорит Вендел пресс-службе «Зенита».

Вендел добавил, что проживает в Петербурге не один. Рядом с ним постоянно находится его возлюбленная, а также двое лучших друзей. С ними он проводит почти всё своё свободное время в городе на Неве.

Ранее Вендел высказался о своей мотивации в составе действующего чемпиона России.