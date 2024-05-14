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Гранат отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину

14 Мая 2024 • 20:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном переходе нападающего столичного клуба Константина Тюкавина в «Атлетико» Мадрид.

Ранее появилась информация, что «матрасники» могут подписать 21-летнего форварда в летнее трансферное окно.

«Честно, был бы рад, если бы это случилось. Желаю ему попробовать себя в Европе. Дыма без огня не бывает», — приводит слова Граната «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 36 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Сообщалось, что «Динамо» не отпустит своего нападающего менее чем за 20 миллионов евро.

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Атлетико Мадрид Динамо Москва Владимир Гранат Константин Тюкавин ещё теги

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