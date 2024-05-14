Тюкавин интересен известному клубу из Европы

Нападающий Константин Тюкавин проводит отличный сезон и привлекает к себе внимание из-за рубежа. В прессе появлялась информация об интересе к 21-летнему футболисту со стороны мадридского «Атлетико». Теперь россиянина связывают с другим известным клубом.

Как сообщает телеграм-канал «Ино-Карп / Новости спорта из-за рубежа», ссылаясь на Glorious 1904, Тюкавин попал в шорт-лист «Бенфики». Так, видеть россиянина в команде хочет лично президент лиссабонского клуба Руй Кошта.

В сезоне 2023/2024 Константин Тюкавин провёл 36 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 17 голов.

​Тюкавин и «Атлетико» - появилась новая информация