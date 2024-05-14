Греческий топ-клуб, афинский «Панатинаикос» выкупит 28-летнего хорватского защитника Тина Едвая у московского «Локомотива». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Да, это правда, в «Панатинаикосе» довольны Едваем и готовы выкупить его у «Локомотива», практически всё готово для сделки», - заявили в VPA SPORTS нашему корреспонденту.

Напомним, что Едвай выступал в Афинах весь текущий сезон. Он сыграл за клуб в 37 матчах во всех турнирах. Контракт хорвата с «Локомотивом» рассчитан до конца следующего сезона. В «Локомотиве» футболист оказался летом 2021 года.