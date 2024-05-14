Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о золотой гонке.

- Согласны с теми, кто считает, что «Динамо» не отдаст первое место?

- Нет, потому что в последнем туре «Краснодар» может лишить «Динамо» чемпионства. Даже если эти команды сыграют между собой вничью, то «Зенит» выскочит на первое место.

- Но этот матч будет суперважным для москвичей. Думаете, они могут оступиться в такой момент?

- Но и «Краснодар» в случае победы имеет шанс стать чемпионом. Давайте посмотрим, как команды сыграют в 29-м туре. Он может подкинуть интриги. Поэтому на данный момент я считаю, что у всех трех претендентов равные шансы на золото.

- «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре при определенных раскладах, или вы в это не верите?

- Теоретически это может случиться, но такого не произойдет. «Зенит» не проиграет в следующем туре. Думаю, он выиграет в Грозном. «Ахмат» выдал хорошую серию и будет пытаться добыть результат, но питерцы никогда не были настолько приперты к стенке. Им будет не до передышки. У них нет права на ошибку.

- Что происходит с «Зенитом» в этом году?

- Становление игры, утрата лидеров и мотивации. Питерцы хотели малой кровью добыть золото. Им кажется, что они его автоматически выиграют. Подрасслабились и все. А потом спохватились и вышли на первое место. Казалось бы, четыре очка отрыва, но это расслабило команду. Она подумала, что все вернулось на круги своя. Посчитали, что спокойно доедут до финиша по накатанной, как с горки. И тут же эта самонадеянность подвела.

- Вам не кажется, что ставка на бразильцев рано или поздно должна была дать сбой?

- Почему? Одни бразильцы уйдут, другие придут. И для них это будет мотивацией. Ставка на латиноамериканский континент оправдана. И она надолго. Эти ребята разговаривают на одном футбольном языке и им легче. Поэтому «Зенит» так и будет ими комплектоваться.

- Не кажется ли вам странной в свете таких результатов «Зенита» информация о том, что Семаком на днях продлят контракт?

- Руководству виднее. Они могут подкорректировать срок нового соглашения. В СМИ фигурировал 2030-й год, а его можно уменьшить.

- Если выбирать лучшего игрока чемпионата, ваш выбор был бы из команд первой тройки?

- Напрашивается футболист из первых трех клубов. Но можно найти кого-то, кто тянет свою команду наверх. Я выбрал бы Кордобу, но он из-за дисквалификации утратил форму и уже не так блещет. Если «Краснодар» станет чемпионом, это будет обоснованный выбор. Если брать «Динамо», можно попробовать Тюкавина. Некоторые мячи у него были важные, а некоторые красивые. А из «Зенита» отмечу Кассьерру и Барриоса.

Елена Григорьевская