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Сенников объяснил, почему у «Зенита» в этом сезоне произошел сбой эксклюзив

14 Мая 2024 • 19:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о золотой гонке.

- Не считаете, что после сумасшедших побед над «Балтикой» и «Сочи» будет несправедливо, если «Динамо» не станет чемпионом?

- Если брать весь сезон, все команды выступили неровно. Поэтому каждая из этих команд заслуживает первой строчки. «Динамо» недавно проиграло три матча подряд, был какой-то провал. «Бело-голубые» не показывали чемпионской игры. «Зенит» в сравнении с прошлым сезоном показывает не такой зрелищный футбол. «Краснодар» теряет много очков. Понятно, что сейчас концовка чемпионата за «Динамо». Такой шанс было бы обидно упустить. Все в руках команды Лички. Но мы понимаем что «Краснодар» тоже борется с «Динамо», и последний тур будет у него дома. Если выиграют «быки» при разнице в три очка, они по личным встречам обходят «бело-голубых». Следующий тур определит расклады. Вдруг «Зенит» сыграет вничью, а «Динамо» с «Краснодаром» выиграют, тогда  будет золотой матч в Краснодаре.

- Есть мнение, что ни одна из лидирующих команд не показывает чемпионской игры в этом сезоне. Согласны?

- Этот сезон вообще может стать рекордным в том плане, что чемпион наберет мало очков. До этого антирекорд был 58 очков. Сейчас если «Динамо» наберет 57 – это будет новый рекорд. Тем более, «бело-голубые» пропустили 37 мячей, и для чемпиона это очень много. 

- Насколько большой процент везения есть в первом месте «Динамо»?

- Везение есть, это понятно, просто чемпионат ровный, и от любого соперника можно ждать сюрпризов. Никто не думал, что «Зенит» дома уступит ЦСКА. До последнего тура сложно будет предсказать чемпиона. Но все в руках «Динамо».

- Верите, что уже после следующего тура чемпион будет известен?

- Для этого нужно оступиться и «Зениту», и «Краснодару». Это маловероятно. Хотя в предыдущем туре мы это увидели. Но не может же тур повториться.

- Если выбирать лучшего игрока чемпионата, кого отметите?

- Тюкавина. Он тащит команду. Также выделю Глушенкова. Он стал лидером. Отметил бы Кордобу, но он в определенный момент получил красную карточку и три матча отдыхал, тем самым подвел команду.

- Вам не кажется, что ставка «Зенита» на бразильцев рано или поздно должна была дать сбой, что мы сейчас видим?

- Это супер-игроки, мастеровитые ребята. Они не должны были дать сбой. Они много чего выиграли, и, возможно, не находят мотивацию. Думаю, сказывается еще и подготовка. «Зенит» не бежит весной. Многие команды физически хорошо готовы. На их фоне видно, что у «Зенита» нет скорости движения, хотя питерцы контролируют мяч. Все стоят на месте. «Зенит» много матчей провел в межсезонье, но не было заложено фундамента. У меня такое ощущение. Не было беговой работы, которая дает толчок. «Балтика» бежит, «Сочи» бежит. «Зенит» - нет.   

- Это вопрос к тренерскому штабу. В этой связи вам не кажется странным, что с Семаком на днях продлят контракт?

- Сложно работать с такой звездной командой и заставить игроков бегать на предсезонке. Я уверен, что если Семак останется, он это поправит. С этими же футболистами «Зенит» будет совсем другим в следующем сезоне. Просто сейчас уже невозможно набрать форму. Все идет по накатанной. «Зенит» может что-то переломить только за счет характера. 

- Как распределятся в итоге призовые места?

- «Динамо», «Зенит», Краснодар». Но я надеюсь, что «Локомотив» выиграет два матча и сумеет занять третье место.

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Елена Григорьевская

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