Агент: «Неправда, что Бабич пропустит остаток сезона»

Мануэль Стоянович, агент сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича, отреагировал на информацию о состоянии своего клиента.

Ранее сообщалось, что Бабич пропустит остаток сезона из-за травмы и может не поехать на чемпионат Европы – 2024.

«То, что Бабич пропустит остаток сезона и может не сыграть на Евро, — неправда. Он скоро вернется более сильным, готовым и здоровым», — заявил агент «Матч ТВ».

В текущем сезоне Бабич принял участие в 23 матчах в футболке «Спартака» и записал на свой счет три забитых мяча.

Во вторник, 14 мая, «Спартак» проведет выездной поединок против «Балтики». Начало финального матча Кубка России Пути регионов запланировано на 20:45 по столичному времени.

За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.