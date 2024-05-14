Булыкин: «В следующем сезоне Галактионову не простят невыполненных задач»

Дмитрий Булыкин, бывший форвард московского «Локомотива» оценил новый контракт с клубом Михаила Галактионова, главного тренера команды. Ранее неофициально сообщалось, что Михаил Михайлович подписал контракт с «Локо» на два года.

«Видимо, его работа устраивает руководство «Локомотива», но задачи на сезон не выполнены. Болельщикам нравится футбол команды, ставка на молодых российских игроков, которых Галактионов здорово развивает и выводит в большой футбол», - делится Булыкин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» на данный момент идёт на четвёртом месте в РПЛ и ещё может попасть в зону медалей. У клуба 47 очков, отставание от третьей строчки – три балла.

«Сейчас будут трансферы, в новом сезоне Галактионову уже не простят ошибки и невыполнение поставленных задач», - добавляет Булыкин.