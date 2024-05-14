Бояринцев: «Лучше «Спартаку» вернуть Мелёшина, чем Бальде»

Денис Бояринцев, футбольный тренер и бывший полузащитник московского «Спартака» полагает, что «красно-белым» будет полезнее вернуть из аренды молодого воспитанника Павла Мелёшина, нежели Кейта Бальде.

«Бальде — неоднозначная фигура, можно по пальцам пересчитать его матчи. Лучше вернуть своего Мелёшина, чем Бальде. Лучше пусть играет российский нападающий, чем прибегать опять к возвращению легионеров», - делится Бояринцев в разговоре с Legalbet.

Оба этих игрока выступают в аренде. Мелёшин в Беларуси за чемпиона страны, минское «Динамо», Бальде – в «Эспаньоле» в рамках испанской Сегунды.