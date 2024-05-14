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Лещенко — о продлении контракта Лички с «Динамо»: «Это приятная новость»

14 Мая 2024 • 19:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Народный артист России и поклонник «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на информацию о продлении контракта Марцела Лички со столичным клубом.

Ранее сообщалось, что трудовой договор 46-летнего специалиста был продлен автоматически.

Лещенко признался, что ему нравится игра «Динамо» под руководством Лички.

«В прошлом сезоне «Динамо» не поднималось выше середины турнирной таблицы. А Сегодня мы претендуем даже на первое место! Так что это приятная новость», — заявил Лещенко «Спорт-Экспрессу».

По итогам 28 туров «Динамо» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 зачетных балла.

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