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Масалитин назвал преемников Акинфеева

14 Мая 2024 • 18:36 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
20.05 20:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о том, кто станет следующим вратарём столичного клуба.

Эксперт считает, что у Владислава Торопа есть хорошие перспективы, но не стоит забывать об Илье Помазуне, который находится в «Урале».

«Если Акинфеев решится завершить свою чудесную карьеру, то Помазун и Тороп будут конкурировать за пост первого номера», — приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

По итогам 28 туров ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Владимира Федотова 42 набранных очка.

Завтра, 15 мая, ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом» в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:45 по мск.

Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 1:1.

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