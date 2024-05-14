Масалитин назвал преемников Акинфеева

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о том, кто станет следующим вратарём столичного клуба.

Эксперт считает, что у Владислава Торопа есть хорошие перспективы, но не стоит забывать об Илье Помазуне, который находится в «Урале».

«Если Акинфеев решится завершить свою чудесную карьеру, то Помазун и Тороп будут конкурировать за пост первого номера», — приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

По итогам 28 туров ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Владимира Федотова 42 набранных очка.

Завтра, 15 мая, ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом» в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:45 по мск.

Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 1:1.