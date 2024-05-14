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Григорий Иванов: «Шатов в хорошей форме, всё зависит от его желания»

14 Мая 2024 • 18:24 Комментировать

Григорий Иванов, бессменный президент екатеринбургского «Урала» высказался об Олеге Шатове, который на данный момент приостановил карьеру и учится на тренера. Иванов пояснил, что всегда рад возвращению Шатова в «Урал» в качестве игрока, ведь Олег – воспитанник клуба.

«Он не объявлял о завершении карьеры, я буду рад, если он еще поиграет. Он в хорошей форме, был у нас на стажировке. Ничего не исключаю, все зависит от желаний Олега. Не могу за него сказать», - говорит Иванов для «РИА Новости».

Шатов зимой стажировался в «Урале» у Виктора Ганчаренко. Поговаривали даже, что он войдёт к нему в тренерский штаб, но пока такого не произошло.

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